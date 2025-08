Giovane di 18 anni accusa un malore e muore: la ragazza era ospite ad Artena per il Giubileo dei Giovani 2025.

Giubileo dei Giovani, muore una giovane di 18 anni ospite ad Artena. Il dramma

“La giovane Pascale Rafic, appena diciottenne, era ospite nella nostra parrocchia, qui ad Artena, come pellegrina in cammino per il Giubileo dei Giovani.

La notizia della sua morte improvvisa ci lascia senza parole.

Una giovane vita spezzata mentre si preparava a vivere un’esperienza di fede e comunione.

Come comunità, ci stringiamo nel dolore alla sua famiglia, ai suoi amici e ai compagni di viaggio che con lei condividevano questo pellegrinaggio”, è il messaggio di cordoglio dell’amministrazione comunale di Artena.

Foto di repertorio