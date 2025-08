Estate Romana, tutti gli eventi nella Capitale prima di Ferragosto

Anche ad agosto, l’Estate Romana invita il pubblico alla scoperta della Capitale. Per chi resta in città, sono tante le iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura di Roma: una vera e propria mappa culturale, un percorso che conduce attraverso l’arte, lo spettacolo e l’incanto delle serate estive.

Dalle esperienze astronomiche che svelano il cielo sopra la città alle suggestioni della grande musica, passando per il cinema, il teatro e le grandi mostre, ogni evento è una tappa di un itinerario pensato per un pubblico di ogni età, che permette di vivere e riscoprire la Capitale in ogni suo angolo.

“Nelle settimane più calde dell’anno abbiamo fatto in modo che Roma rimanesse ricca di opportunità per i cittadini e le cittadine che non possono o non hanno scelto di muoversi dalla Capitale. La mappa culturale romana è ricca di eventi, concerti, spettacoli e spazi in cui trascorrere un tempo piacevole e fuori dalla routine. Dalle nuove arene che aprono, come quella di Tor Bella Monaca, ai concerti della Casa del Jazz, agli spettacoli che si realizzeranno nei Municipi a seguito dei risultati dei bandi, sarà un’estate romana piena di proposte. Pe-ppe, il bus della cultura, prosegue i suoi itinerari verso tutti i luoghi che si possono frequentare ad agosto. Inoltre, come sempre la prima domenica del mese, si potranno visitare gratuitamente i Musei civici che resteranno comunque sempre aperti. Possiamo dirci molto soddisfatti di aver costruito un’estate culturale in città che non trascura nessun quartiere, borgata e rione”, dichiara l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio.

Ecco alcuni degli appuntamenti in programma in città prima di Ferragosto.

MUSICA E TEATRO SOTTO LE STELLE: IL PALCOSCENICO È LA CITTÀ

Nell’Arena del Teatro Tor Bella Monaca, il 2 agosto alle ore 21 Stefano Fresi interpreta e dirige Dell’Amore, della Guerra e degli Ultimi, spettacolo musicale messo in scena con Cristiana Polegri (voce e sax) che porta al pubblico canzoni e pensieri tratti dai diari di Fabrizio De André. Ma anche monologhi originali che affrontano questi tre grandi temi cari al cantautore genovese. Pensieri, riflessioni e canzoni immortali per celebrare Faber e raccontarne l’attualità. Biglietti online su www.vivaticket.com; info su www.teatriincomune.roma.it/teatro-tor-bella-monaca.

Sullo stesso palco, tra i vincitori dell’avviso pubblico “Open25 – Artes et Iubilaeum”, Roma nel mondo srl propone il progetto La voce di Roma tra sacro e romano. Un percorso musicale guidato da Elena Bonelli, ambasciatrice della canzone romana, per celebrare la cultura e l’identità di Roma partendo dalle sue radici sacre, passando per la tradizione, fino ad arrivare alla musica contemporanea. L’8 agosto alle ore 21, la voce di Bonelli – anche alla regia – sarà accompagnata dalla chitarra di Giandomenico Anellino e dal pianoforte di Stefano Cenci. Ospiti speciali: la cantante afghana Elena Yaqubee e il chitarrista Fabio Joel Tunno. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata alla mail promozione@teatrotorbellamonaca.it o al numero 06.2010579 (dalle 11 alle 19).

Per Summertime 2025, ecco alcuni degli ultimi appuntamenti di questo mese proposti dalla Fondazione Musica per Roma nel parco della Casa del Jazz: il 2 agosto Danilo Rea, tra i più straordinari pianisti del panorama internazionale, accompagnerà al piano la ONJGT Orchestra Nazionale Giovani Talenti Jazz diretta da Paolo Damiani; il giorno successivo, 3 agosto, a salire sul palco sarà Joshua Redman, uno degli artisti jazz più acclamati della sua generazione. Sarà accompagnato da Paul Cornish (pianoforte), Philip Norris (contrabbasso) e Nazir Ebo (batteria). Il 9 agosto la Grande Orchestra Avion Travel insieme alla Medit Orchestra diretta da Angelo Valori chiude la programmazione di agosto della rassegna in viale Porta Ardeatina con Peppe Servillo, Mario Tronco al piano, Ferruccio Spinetti al contrabbasso, Peppe D’Argenzio al sax soprano e Mimmo Ciaremella alla batteria. Inizio concerti alle ore 21. Info su www.casadeljazz.com.

Realizzato dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico in collaborazione con Azienda Speciale Palaexpo, dall’8 al 10 agosto alla Pelanda del Mattatoio di Testaccio, Giorgio Barberio Corsetti firma drammaturgia e regia de Il Silenzio delle Sirene (dramaturg: Davide Novello). Allieve e allievi del primo e secondo anno dell’Accademia, attraverso diari, lettere e racconti di Franz Kafka, creeranno un percorso itinerante a tappe, tra spazi urbani e naturali. Un viaggio mentale e visionario che attraversa situazioni inattese e paradossali, popolate dai personaggi vivi e immaginari usciti dalle pagine dello scrittore. Orari: venerdì e sabato ore 19; domenica ore 16. Gratuito con prenotazione obbligatoria alla mail prenotazioni-pelanda@accademiasilviodamico.it. Info su www.mattatoioroma.it.

CON IL NASO ALL’INSÙ PER “IL COSMO AL CIRCO MASSIMO”

Appuntamento nell’area archeologica del Circo Massimo, il 12 agosto, data coincidente con il periodo della notte di San Lorenzo, tradizionalmente associato alle Perseidi o “stelle cadenti”, con un’edizione speciale de Il Cosmo al Circo Massimo. Una serata unica e coinvolgente dedicata a bambine e bambini e alle loro famiglie che, seduti sul prato, potranno scoprire i segreti del cielo stellato sotto la guida appassionata degli astronomi del Planetario di Roma. In programma anche un innovativo spettacolo di burattini astronomici che accompagnerà l’osservazione della volta celeste, visibile grazie all’utilizzo di un telescopio digitale. Lo spettacolo verrà proiettato in contemporanea su un maxischermo e sulla facciata esterna della Torre della Moletta. Inizio alle ore 21.30, con ingresso all’area consentito dalle ore 21. Per partecipare alla serata è necessario acquistare il biglietto d’ingresso all’area archeologica (entrata da viale Aventino) con possibilità di preacquisto online su www.museiincomuneroma.it, ma anche sul posto o nei Tourist Infopoint. Ingresso gratuito per i possessori della Roma MIC card, con prenotazione consigliata al contact center 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19).

L’ARTE ATTRAVERSA LA CAPITALE

Tante le proposte della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali per il mese di agosto.

Tra queste, per le romane e i romani, ma anche per coloro i quali hanno scelto Roma come meta di viaggio, il 3 agosto, prima domenica del mese, ingresso gratuito nei musei civici e in alcune aree archeologiche della città, tra cui l’Area Sacra di Largo Argentina (ore 9.30-19, ultimo ingresso alle 18 da via di San Nicola De’ Cesarini fronte civico 10), l’area archeologica del Circo Massimo (ore 9.30-19, ultimo ingresso alle 18) e i Fori Imperiali (ore 9-19.15, ultimo ingresso alle 18.15, ingresso dalla Colonna Traiana). Sarà visitabile gratuitamente anche il Museo della Forma Urbis (ore 10-19, ultimo ingresso alle 18.00), allestito all’interno dell’Ex palestra GIL nel Parco Archeologico del Celio (sempre ad accesso libero e gratuito per tutti dalle 7 alle 20, ingresso da viale del Parco del Celio 20/22 e Clivo di Scauro 4), che custodisce i frammenti superstiti di una grande planimetria di Roma incisa su marmo tra il 203 e il 211 d.C., tra le più rare e importanti testimonianze della città antica. Ingresso libero nei musei civici, dove si potranno ammirare gratuitamente i capolavori delle collezioni permanenti e le mostre temporanee in corso. Prevedono invece il biglietto a tariffazione ordinaria (ridotta con Roma MIC Card) le mostre Franco Fontana. Retrospective, negli spazi espositivi del Museo dell’Ara Pacis, Amano Corpus Animae e George Hoyningen Huene. Art.Fashion.Cinema al Museo di Roma a Palazzo Braschi e Una Regina polacca in Campidoglio. Maria Casimira e la famiglia reale Sobieski a Roma ai Musei Capitolini.

Per il ciclo Passeggiate Romane, il 5 agosto alle 9.30 è in programma la visita al Bastione Ardeatino, costruito da Antonio da Sangallo nel 1536 su ordine di Papa Paolo III. L’itinerario parte dall’arco di accesso di via di Villa Pepoli per poi raggiungere il cancello dove inizia il sentiero che costeggia l’interno del tracciato delle Mura Aureliane, offrendo una visione sull’antica campagna romana e sui depositi di frammenti architettonici rimasti dalla demolizione della Spina di Borgo del 1939. Appuntamento in via Lucio Fabio Cilone.

Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9-19). Info si www.museiincomuneroma.it e www.sovraintendenzaroma.it.

Non mancano le mostre ospitate negli spazi dell’Azienda Speciale Palaexpo. Al Palazzo Esposizioni Roma, ad esempio, si segnala che sarà visitabile fino al 13 agosto Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana. L’esposizione, curata da Florence Müller con le scenografie di Agence Galuchat, raccoglie oltre duecento creazioni uniche di Dolce&Gabbana, simbolo dello stile italiano dell’Alta Moda. Info su www.palazzoesposizioniroma.it.

Al MACRO di via Nizza, invece, è in corso fino al 24 agosto Sublime cliché, la mostra della terza edizione del Festival delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri a Roma. A cura di Saverio Verini, l’esposizione presenta una selezione di opere di borsiste e borsisti che hanno attraversato la città in residenza, offrendo un ritratto stratificato e viscerale di Roma. Una città frammentaria e contraddittoria, che nei lavori esposti rivela la propria natura complessa, tra contesti magnifici e marginali, centro e periferia, immagini familiari e visioni inattese. Il progetto espositivo è affiancato da un programma live e da una rete di eventi ospitati dalle Accademie e dagli Istituti di Cultura. Info su www.museomacro.it.

Un racconto non convenzionale, sviluppato attraverso l’arte e i suoi prodotti, di sei mercati rionali romani situati in altrettanti quartieri periferici appartenenti a quattro diversi Municipi della Capitale. È in corso Mercati in Mostra, il progetto dell’Associazione Culturale Operativa Arte vincitore dell’avviso pubblico “Open25 – Artes et Iubilaeum”. In sinergia con Mercati d’Autore, soggetto privato di grande capillarità riguardo alle iniziative dei mercati rionali di Roma, giovani artiste e artisti, romani e non, dialogano con i mercati deputati a ospitarli attraverso interventi site-specific, opere e performance pensati per raccontare la storia e l’identità di questi luoghi. Tra i prossimi appuntamenti, da non perdere quello in programma al Mercato Serpentara di via Virgilio Talli (Municipio III) che il 13 agosto alle ore 11 vedrà protagonisti un’installazione e il photoshooting di due artisti selezionati con l’Open Call indetta dal progetto. Ingresso libero.

SETTIMA ARTE. DALLA SALA ALLE ARENE ALL’APERTO

Sono tante le arene cinematografiche che costellano la città. Ma non mancano i film in sala.

Ecco alcune delle proposte di questa Estate Romana 2025.

È in corso la seconda edizione di Cinevillage a Villa Lazzaroni, a cura di Agis Lazio Srl e tra i vincitori dell’Avviso Pubblico “ROMA CREATIVA 365 Cultura tutto l’anno”. Fino a settembre, film sotto le stelle ma anche incontri con autrici e autori per un’estate di cinema nel cuore della città. Queste le prossime pellicole in programma: il 2 agosto Napoli New York di Gabriele Salvatores; Familia di Francesco Costabile che incontrerà il pubblico alle 21 prima della proiezione del 3 agosto; il 4 agosto è in cartellone Fuori di Mario Martone mentre il 5 agosto è la volta di Diamanti, film di Ferzan Özpetek. Protagonista della serata del 6 agosto, dalle ore 21.30, sarà Valerio Mastandrea, regista e interprete di Nonostante, che incontrerà il pubblico prima della proiezione della pellicola; alla stessa ora, il 7 agosto è atteso Ivano De Matteo che presenterà il suo film Una figlia. L’8 agosto da non perdere Follemente di Paolo Genovese mentre il 9 agosto è in programma Le assaggiatrici di Silvio Soldini. La programmazione prosegue il 10 agosto con Conclave di Edward Berger, l’11 agosto con L’orchestra stonata di Emmanuel Courcol, il 12 agosto con La vita da grandi di Greta Scarano e il 13 agosto con Longlegs di Oz Perkins.

Tranne dove diversamente indicato, inizio proiezioni alle ore 21.30. Info e acquisto biglietti online su https://cinevillageroma.it/cinevillage-villa-lazzaroni-2025.

Al Nuovo Cinema Aquila si segnalano due pellicole: dall’Argentina giunge El Jockey di Luis Ortega, una cavalcata grottesca tra fantini, freak, reietti e cambi di sesso. E ancora, Presence di Steven Soderbergh, un racconto familiare ad alta tensione. L’intera programmazione è disponibile su https://cinemaaquila.it.

Tutte le informazioni e gli altri appuntamenti promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale sono disponibili su www.culture.roma.it, sui canali FB e IG @cultureroma, X culture_roma e con #CultureRoma.

Foto di repertorio