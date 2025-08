Anagni, medico aggredito da un giovane con un coltello

Medico aggredito al poliambulatorio di Anagni: la denuncia della Cisl Medici di Frosinone.

Medico aggredito ad Anagni da un giovane con un coltello: paura al poliambulatorio

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il medico sarebbe stato aggredito da un giovane, che avrebbe tentato di colpire il sanitario con un coltello.

L’episodio risale alla tarda mattinata di oggi, 1° agosto 2025. Il medico avrebbe riportato delle ferite lievi. Intervenute sul posto le Forze dell’Ordine.

La denuncia della Cisl Medici di Frosinone

“L’aggressione al collega al poliambulatorio di Anagni è l’ennesima dimostrazione di come siamo di fronte a una vera e propria emergenza”. A dirlo è Paolo Saragosa, segretario provinciale della Cisl Medici di Frosinone.

“A lui va tutta la nostra solidarietà, ma è ora di dire basta con le aggressioni e per questo torniamo a sollecitare interventi risolutivi. Sappiamo bene che non possiamo ‘militarizzare’ gli ospedali, ma un adeguato servizio di guardiania come deterrente e in grado di intervenire all’occorrenza, è ormai indispensabile”.

Foto di repertorio