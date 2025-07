Dal pre al post menopausa: all’ospedale di Sora il Progetto Benessere Femminile per la salute pelvica

All’Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santissima Trinità di Sora è attivo il programma di ricerca per la salute intima della donna dal titolo “Progetto Benessere Femminile”. L’iniziativa, totalmente gratuita, si rivolge a donne tra i tra i 40 e gli 75 anni per promuovere la riabilitazione del pavimento pelvico e migliorare la qualità della vita durante le fasi della premenopausa, menopausa e postmenopausa.

I dettagli

È possibile prendere parte al progetto e dare adesione telefonando al nr. 3452407150 (Miriana Parisi). Allo stesso numero è possibile ricevere informazioni in merito alla programmazione.

Il progetto in seno all’ASL Frosinone nasce dalla crescente necessità di fornire risposte cliniche e terapeutiche a una serie di disturbi comuni ma spesso trascurati, quali incontinenza urinaria, prolasso, dolore pelvico, secchezza vaginale e disfunzioni sessuali. Si tratta di problematiche che possono impattare profondamente sul benessere psicofisico delle donne nella fascia di età considerata.

Il progetto si distingue per il suo approccio multidisciplinare e personalizzato, volto a valutare e trattare i disturbi pelvici attraverso tecniche validate e interventi non invasivi, con una particolare attenzione alla prevenzione e all’empowerment femminile. Fra le tecniche utilizzate, anche l’utilizzo di un elettroporatore vaginale che attraverso l’elettrostimolazione produce una contrazione muscolare con effetti benefici e con possibilità di rendere permeabili le cellule veicolando attraverso la pelle e la mucosa i principi attivi.

Il trattamento completo e gratuito mira a migliorare secchezza vulvovaginale, prurito e bruciori vulvovaginali; dolore vulvare e vaginali; incontinenza medio-lieve urinaria e fecale; prolasso di organi pelvici; atrofia vulvovaginale; fistole e ragadi acute e croniche; patologie perianali; vaginismo.

A guidare il team scientifico è il dr. Juan Piazze, ginecologo di lunga esperienza, in qualità di team manager del progetto. La dott.ssa Donatella Angelozzi, responsabile della UOC di Ostetricia e Ginecologia, partecipa in veste di consulente clinica, mentre la dott.ssa Ilaria Monteforte, ostetrica e docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università di Tor Vergata, è la responsabile dello studio scientifico. Alla raccolta e alla gestione dei dati partecipa anche la laureanda in Ostetricia Miriana Parisi, elemento prezioso nel supporto alla ricerca sul campo. Il progetto è realizzato grazie al lavoro della coordinatrice ostetrica Daniela Tuzzi e della coordinatrice infermieristica Carmela Perri.

