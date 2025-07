Centro commerciale, il Comune di Piedimonte San Germano si attiva per il tavolo regionale di crisi

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di lunedì 28 luglio, a seguito di comunicazioni del sindaco e di un confronto tra i gruppi consiliari, è emersa in maniera chiara e condivisa la volontà dell’Amministrazione comunale di farsi promotrice dell’attivazione di un tavolo regionale di crisi dedicato alla situazione del Centro Commerciale Le Grange, duramente colpito da una serie di fattori economici strutturali e con forti ricadute occupazionali sul territorio.

I dettagli

In linea con quanto emerso dal dibattito consiliare, questa mattina il sindaco di Piedimonte San Germano, Gioacchino Ferdinandi, ha formalmente richiesto un incontro urgente presso la Regione Lazio, in accordo con l’Assessore alle Politiche del Lavoro, On. Giuseppe Schiboni. L’incontro è stato prontamente fissato per la giornata di domani, a conferma dell’attenzione istituzionale sul tema.

«Ringrazio l’Assessore Schiboni per il pronto riscontro alla nostra richiesta e per la disponibilità dimostrata nel voler affrontare in tempi rapidissimi una questione che tocca da vicino decine di attività economiche e centinaia di lavoratori – ha dichiarato il sindaco Ferdinandi – La crisi del Centro Le Grange non può essere considerata un fatto isolato, ma rientra in una più ampia criticità legata al comparto commerciale e alla filiera dell’automotive. Servono risposte coordinate e concrete. Il Comune di Piedimonte è pronto a fare la sua parte.

L’amministrazione comunale seguirà con la massima attenzione gli sviluppi dell’incontro regionale, con l’obiettivo di avviare al più presto un percorso condiviso con le istituzioni e le realtà economiche e sindacali del territorio, volto a salvaguardare il tessuto occupazionale e a sostenere il rilancio dell’area commerciale».

Foto di repertorio

