Roma – Poco prima delle 13:00, un 41enne, in evidente stato d’ebrezza alcolica, si è lasciato cadere, dopo aver scavalcato il parapetto, da ponte Sant’Angelo, finendo nel Tevere.

Roma, ubriaco precipita nel Tevere: intervengono i Carabinieri: la vicenda

Una volta riemerso, l’uomo ha nuotato autonomamente verso la sponda destra del Tevere, dove è stato poi recuperato dai Carabinieri della Stazione di Roma Prati, insieme a quelli dell’Aliquota Primo Intervento del Nucleo Radiomobile di Roma.

Il 41enne è stato preso in consegna dal personale del 118, intervenuto sul posto, che lo ha poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Umberto I” di Roma, per i successivi accertamenti medici (apparentemente in buone condizioni di salute).