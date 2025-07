Roma – Alle ore 15:00 circa di oggi, 28 luglio 2025, la Squadra VVF 1/A delle sede Centrale di Via Genova, è intervenuta per incidente stradale in Via Nomentana.

Roma, incidente in via Nomentana: paura per una donna di 80 anni. Intervengono i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118

Nell’impatto tra tre autovetture, una Fiat Panda, guidata da una signora ottantenne, si è ribaltata al centro della strada.

L’anziana è stata estratta dai vigili del fuoco in buone condizioni e assicurata alle cure del personale sanitario. Al momento è sconosciuta la dinamica del sinistro. Potrebbero seguire aggiornamenti.