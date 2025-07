Guidonia. Discariche abusive ad Albuccione: sequestrata area di 90 mq

I Carabinieri della Tenenza di Guidonia, in collaborazione con i quelli del Nucleo Forestali di Guidonia, hanno effettuato un mirato servizio di controllo delle discariche abusive in località Albuccione, proseguendo senza sosta le attività di bonifica già messe in atto nelle settimane precedenti.

I dettagli

In particolare, l’operazione è stata realizzata al fine di censire e bonificare i siti di interesse, nonché prevenire gli incendi connessi alla presenza dei predetti insediamenti.

Nel corso del servizio i militari dell’Arma hanno posto sotto sequestro due intere aree adibita a discarica abusiva, all’interno dell’insediamento nomadi, di circa 90 mq, per la violazione prevista dall’art. 256 c.3 del dlg.vo 152/2006, ossia realizzazione di discarica abusiva con materiali pericolosi e non.

Le indagini sono in corso per identificare gli autori che hanno abbandonato cumuli di rifiuti di vario genere e facilmente incendiabile, nonché materiale ferroso, in un’area patrimonio immobiliare di Asl RM 5.

Durante la mattina, sono stati realizzati anche controlli alla circolazione stradale, durante i quali sono stati controllati 34 persone, 4 veicoli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

