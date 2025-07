Controlli antidroga a Roma Nord: due arresti in poche ore

In poche ore, nell’ambito di mirati servizi antidroga nei territori di competenza, i Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma hanno arrestato due persone gravemente indiziate per reati inerenti agli stupefacenti.

Controlli antidroga a Roma Nord: i dettagli

In serata, i Carabinieri della Stazione di Formello, coadiuvati da unità cinofila del Nucleo di Santa Maria di Galeria, ad esito di un servizio di osservazione, hanno deciso di controllare un 50enne della provincia di Napoli, senza occupazione e con precedenti, e di perquisire la sua abitazione in via della Bosseta a Formello (RM). Le approfondite verifiche hanno portato al rinvenimento di 170 g di hashish occultati su una trave del soffitto dell’abitazione. L’uomo è stato arrestato.

In tarda serata, invece, i Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti hanno notato un 22enne romano disfarsi, alla loro vista, di un involucro in via E. Gismondi e lo hanno immediatamente fermato per un controllo. I Carabinieri hanno recuperato quanto gettato, scoprendo che si trattava di una confezione contenente un panetto di hashish suddiviso in due parti, dal peso complessivo di 103 g.

Il giovane è stato arrestato e i Carabinieri hanno deciso di perquisire la sua abitazione nella stessa via, rinvenendo, nella sua camera, 1430 euro, presunto provento dell’attività illecita.

Tutta la droga è stata sequestrata e gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, gli indagati devono intendersi innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza definitiva.