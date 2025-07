Valmontone – Al via i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria: i dettagli dall’Amministrazione Comunale.

I dettagli

“A partire dal 5 agosto 2025, RFI – Rete Ferroviaria Italiana – avvierà i lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di Valmontone. Un intervento molto atteso e necessario, che punta a rendere più moderna, sicura e accessibile un’infrastruttura fondamentale non solo per la nostra città, ma per l’intero territorio circostante.

Secondo i dati RFI, la stazione di Valmontone serve oggi oltre 1.235.000 utenti all’anno, con una media di quasi 5.000 pendolari ogni giorno feriale. Un nodo strategico utilizzato quotidianamente da studenti, lavoratori, famiglie e persone con fragilità.

E proprio pensando a queste esigenze quotidiane, i lavori andranno ad agire su più fronti:

L’installazione dei nuovi ascensori renderà finalmente l’attraversamento dei binari agevole e pienamente accessibile anche a persone con disabilità o difficoltà motorie, abbattendo di fatto le barriere architettoniche oggi presenti;

La costruzione di nuove scale adiacenti alle esistenti;

Le nuove pensiline, oggi del tutto assenti, offriranno riparo e comfort a chi attende il treno, rendendo più gradevole l’esperienza in stazione;

Il restyling del sovrappasso, la posa di nuova pavimentazione, l’adeguamento dell’illuminazione, la cura di recinzioni e aree marginali contribuiranno a restituire decoro e sicurezza a un luogo che rappresenta il biglietto da visita della città.

Questo cantiere si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione dell’area stazione, già avviato con l’apertura del nuovo parcheggio a raso e con gli interventi previsti sul nodo ferroviario.

«Per una città come Valmontone, con una vocazione turistica consolidata e una prospettiva di sviluppo rivolta anche a nuovi settori produttivi e culturali, questa riqualificazione rappresenta un intervento strategico. – Il Sindaco Veronica Bernabei commenta così l’importanza del progetto – Siamo molto soddisfatti che RFI abbia deciso di intervenire sulla nostra stazione, una delle poche lungo questa tratta ancora non adeguate agli standard e alle necessità contemporanee.»

«In questi mesi ci siamo confrontati a lungo con RFI, sollecitando un intervento che fosse all’altezza delle esigenze della nostra comunità. – dichiara il Vicesindaco Pierluigi Pizzuti – Avere una stazione moderna e accessibile non è solo un tema di decoro urbano, ma di diritti, sicurezza e qualità della vita per migliaia di persone.»

Un sentito ringraziamento a RFI, all’ingegnere Massimiliano Petrassi e all’Ufficio Lavori Pubblici per il supporto e la collaborazione garantiti in fase di progettazione e avvio del cantiere. Un ulteriore ringraziamento va alla Polizia Locale e al Comandante Daniele Landucci per il prezioso contributo nella gestione della viabilità, che caratterizzerà questa fase dell’intervento (seguiranno aggiornamenti relativamente a questo aspetto).

Contestualmente ai lavori, RFI comunica che dal 5 agosto al 12 settembre la circolazione ferroviaria della linea FL6 sarà interrotta tra Ciampino e Colleferro, per consentire altri interventi sulla tratta. Durante tale periodo i treni saranno sostituiti da servizi bus”, è quanto riportato dall’Amministrazione Comunale.

Fonte testo e foto: Città di Valmontone su Facebook