Peschereccio ribaltato ad Anzio: riprese le ricerche dell’uomo in mare

Dalla mattinata di oggi, 23 luglio 2025, sono riprese le operazioni di ricerca iniziate in data 22 luglio da parte del Nucleo VF Sommozzatori del Comando di Roma con il supporto dei Sommozzatori VF di Napoli e la Capitaneria di Porto, della persona dispersa in mare ad Anzio a causa del ribaltamento del peschereccio di 15 mt.

Il lavoro dei sommozzatori per arrivare all’imbarcazione affondata a circa 50 mt di profondità è alquanto delicato, in quanto devono mettere in sicurezza l’area interessata, essendoci 250 mt di rete srotolati per l’utilizzo della pesca.

