Valmontone, arrestate cinque persone nelle ultime ore: ecco perché

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno arrestato 5 persone: quattro gravemente indiziati di furto aggravato in concorso e una donna gravemente indiziata del reato di evasione.

Gli arresti a Valmontone

La scorsa mattina, nell’ambito delle attività di vigilanza dei soggetti sottoposti a misura restrittive, i Carabinieri hanno arrestato una 41enne del posto che, sottoposta, dallo scorso mese di gennaio, alla detenzione domiciliare per l’espiazione di una pena 1 anno e 4 mesi per il reato di ricettazione commessa a Pontecorvo nel novembre 2017, è stata sorpresa in strada nel comune di Valmontone senza l’autorizzazione del Giudice.

Invece, nell’ambito di una mirata attività preventiva finalizzata a contrastare i reati predatori, i Carabinieri della Stazione di Valmontone, coadiuvati dai colleghi del Norm di Colleferro e quelli della Stazione di Gorga, sono intervenuti presso il centro commerciale Outlet dove le guardie giurate in servizio hanno notato i movimenti sospetti di un gruppo di giovani.

Il tempestivo e sinergico intervento dei militari ha permesso di rintracciare, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza messe a disposizione dal personale della sicurezza, i quattro giovani che, fermati per un controllo sono stati sorpresi con diversi capi di abbigliamento asportati – dopo aver staccato i dispositivi antitaccheggio – dagli espositori di diverse attività del centro commerciale. I Carabinieri sono risaliti anche all’autovettura utilizzata dagli stessi, al cui interno sono stati rinvenuti ulteriori capi di abbigliamento sottratti all’interno dell’Outlet. I quattro sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

La refurtiva dal valore complessivo di circa 700 euro è stata restituita ai titolari dei negozi che hanno formalizzato la denuncia.

L’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro si inserisce in una più ampia attività di prevenzione che mira a contrastare i furti nelle attività commerciali, con la preziosa collaborazione del personale preposto alla sicurezza.

Tutti gli arrestati sono comparsi innanzi al Tribunale di Velletri che ha convalidato gli arresti e rimesso ai domiciliari la donna mentre i quattro cittadini cileni sono stati rimessi in libertà in attesa del processo. Nei confronti di uno di loro, 44enne già gravato da precedenti, i Carabinieri del Norm di Colleferro hanno richiesto ed ottenuto dalla Questura di Roma il rimpatrio con foglio di via obbligatorio dal Comune di Valmontone per 1 anno.

È importante precisare che, in considerazione dello stato del procedimento, gli indagati devono considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva.

Foto di repertorio