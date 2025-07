Paliano – Fermato per guida pericolosa, si scopre in possesso di patente falsa: denunciato un 27enne.

Paliano, guida pericolosa sulla Casilina: fermato 27enne con una patente falsa. I dettagli sulla vicenda

Nella mattinata del 19 luglio scorso, un ragazzo di 27 anni, residente ad Anagni, è stato denunciato in stato di libertà dagli Agenti del Commissariato di P.S. di Colleferro per possesso di patente falsa e guida senza titolo.

I fatti si sono verificati intorno alle ore 06:30 lungo la Strada Statale Casilina, nel tratto compreso nel territorio comunale di Paliano (FR), quando un agente, in quel momento fuori servizio ma in uniforme e in procinto di prendere servizio, ha notato una Peugeot di colore nero compiere un sorpasso pericoloso in curva e su linea continua.

Nonostante il tentativo dell’agente di far accostare il veicolo, il conducente ha proseguito la marcia ad alta velocità fino a Colleferro, dove si è fermato nei pressi del centro commerciale.

Il conducente è stato identificato e accompagnato nei locali del commissariato per la contestazione delle violazioni al C.d.S. e la verifica della patente di guida che, da un più attento controllo, è risultata essere falsa.

Il 27enne è stato dunque denunciato per i reati di falsità materiale commessa da privato in atto pubblico (artt. 477 e 482 c.p.), e guida senza patente (art. 116 commi 15 e 17 C.d.S.). L’auto, intestata al soggetto, è stata sottoposta a fermo amministrativo, e il documento è stato sequestrato.

Sono state redatte e notificate all’interessato quattro sanzioni al Codice della Strada, per un complessivo di 5490,00€.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.