La sala operativa del Comando di Roma ha inviato alle ore 13.00 di oggi, 21 luglio 2025, a Palestrina sull’Autostrada del Sole A1, al km 577, la Squadra VF di Colleferro 16/A per un incidente stradale che ha visto coinvolti due autovetture.

Il personale VF appena giunto sul posto oltre a supportare il 118 per estrarre i feriti ha messo in sicurezza le autovetture.

Le persone coinvolte erano due in codice giallo e sono state prese in cura per accertamenti dai sanitari del 118. Sul posto la Polizia Autostradale che per 20 minuti ha chiuso l’Autostrada.

