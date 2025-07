Roma – La sala operativa del Comando di Roma ha inviato in data odierna, 21 luglio 2025, alle ore 06.40 in Via Casilina, angolo Via del Grano, la Squadra di Tuscolano II 12/A per un incidente stradale.

Roma, incidente sulla Casilina tra quattro auto: diversi feriti questa mattina

Nel sinistro sono rimaste coinvolte 4 autovetture e nello scontro sono rimaste ferite alcune persone, che sono state assicurate alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto anche le Forze dell’Ordine. Potrebbero seguire aggiornamenti.