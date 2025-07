Fiumicino – Tragedia nella mattinata di oggi, 20 luglio 2025: recuperato il corpo senza vita di un uomo in mare sulla costa sud.

Tragedia a Fregene, corpo senza vita in mare: morto un uomo, forse per malore

Stando alle prime informazioni del caso, il corpo di un uomo è stato recuperato questa mattina in mare a Fregene. L’ipotesi più accreditata è che sia stato colpito da un malore fatale mentre stava facendo il bagno in mare.

Sul posto sono giunti i Carabinieri e la Capitaneria di Porto.

L’uomo era stato notato in mare; una volta recuperato il corpo, il personale medico del 118 non ha potuto fare altro se non constatarne il decesso.

