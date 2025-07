Cassino – Indagini in corso sulla morte della 31enne Sofja Rossi. La giovane, originaria di Forlì ma da anni residente in provincia di Frosinone.

Cassino. Dimessa dal pronto soccorso, muore 31enne: indagini in corso, ecco una prima ricostruzione

Stando alle prime informazioni del caso, la giovane aveva avvertito un forte dolore al collo. Recatasi in ambulanza presso il pronto soccorso del nosocomio della Città Martire, la donna era stata dimessa dopo alcuni controlli.

Rientrata a casa, la 31enne aveva di nuovo avvertito lo stesso dolore e, nonostante l’intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. La salma è stata posta sotto sequestro; sul caso indagano i Carabinieri, aperta un’inchiesta.

La nota stampa della ASL Frosinone

Esprimiamo il nostro profondo cordoglio per la scomparsa della 31enne Sofja Rossi, deceduta a casa per cause ancora da accertare, e ci stringiamo al dolore della sua famiglia.

L’Azienda Sanitaria segue con la massima attenzione quanto accaduto e, già nei prossimi giorni, avvierà un audit interno per verificare il rispetto delle procedure e dei percorsi diagnostico-assistenziali adottati.

In questa fase bisogna evitare ricostruzioni sommarie e inesatte formulando ipotesi disancorate dalle necessarie verifiche e analisi di tutti gli elementi.

Foto di repertorio