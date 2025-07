Roma – Verso le 17 di ieri, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, transitando in via Mancini, quartiere Villa Bonelli, due Carabinieri di pattuglia della Stazione di Roma Villa Bonelli sono stati fermati da un 31enne egiziano che ha chiesto aiuto in quanto la moglie, 24enne connazionale, stava per partorire.

La vicenda

I Carabinieri hanno fermato un taxi in transito, a bordo del quale è stata fatta salire la coppia e hanno agevolato la viabilità fino al pronto soccorso ginecologico dell’ospedale “San Camillo – Forlanini”, dove la donna è stata ricoverata; poco dopo ha dato alla luce un bambino che ha chiamato Filibateer, che gode di ottima salute.

La storia a lieto fine è stata suggellata dalla visita in ospedale, autorizzata dal personale sanitario, da parte dei due Carabinieri che hanno prestato il soccorso e che hanno omaggiato la neomamma con dei fiori e con gli auguri estesi a tutta la famiglia.