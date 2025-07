Ausonia. “Sua nipote è in pericolo”: truffata una nonnina di 90 anni

Nei giorni scorsi ad Ausonia, in provincia di Frosinone, i militari della locale Stazione Carabinieri, al termine di attività investigativa, hanno deferito, per “truffa aggravata in concorso”, un 31enne ed un 39enne, entrambi residenti nella Provincia di Napoli, già gravati da precedenti di polizia.

La vicenda

Le indagini, scaturite a seguito della denuncia-querela presentata da una 90enne del luogo un mese fa, hanno consentito di accertare, mediante l’analisi dei sistemi di video-sorveglianza e dall’individuazione fotografica da parte della vittima, che uno degli indagati, presentandosi presso l’abitazione dell’anziana e riferendole che la nipote era in pericolo e aveva bisogno di denaro, altrimenti sarebbe stata arrestata dai Carabinieri, si era fatto consegnare bigiotterie e denaro, per un valore di circa 200,00 euro.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.