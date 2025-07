Sanità, investimento storico a Frosinone: 18,5 milioni per il nuovo edificio “Spaziani”. Riportiamo di seguito la dichiarazione di soddisfazione del sindaco, Riccardo Mastrangeli.

La dichiarazione del Sindaco

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia dell’approvazione, da parte della Giunta regionale del Lazio, del programma di interventi infrastrutturali che riguarda anche l’ospedale di Frosinone, per un investimento di 18,5 milioni di euro, grazie a un emendamento alla Finanziaria 2023 presentato dall’onorevole Nicola Ottaviani, segretario della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e già primo cittadino del capoluogo – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Si tratta di risorse economiche importanti che rappresentano un segnale concreto di attenzione nei confronti del nostro territorio, della sanità pubblica locale e dei cittadini di Frosinone e di tutto il basso Lazio.

Il mio più sincero ringraziamento all’on. Ottaviani – ha proseguito il Sindaco Mastrangeli – per l’impegno e la determinazione con cui è stato conseguito questo importante risultato, che permetterà di realizzare un nuovo edificio moderno ed efficiente, collegato alla struttura esistente, al servizio di tutta la comunità frusinate e non solo.

Attraverso un lavoro corale, portato avanti in sinergia tra governo, parlamento e amministrazione regionale del presidente Francesco Rocca, si pongono così basi solide per il rilancio del sistema sanitario locale delle province di Frosinone e Latina, grazie all’impegno profuso anche dal senatore Claudio Durigon, dall’onorevole Giovanna Miele e dall’assessore Pasquale Ciacciarelli.

Non mancherà – da parte dell’amministrazione comunale, da parte mia in qualità di sindaco e di presidente della conferenza sanitaria dei sindaci – la massima collaborazione per facilitare ogni fase attuativa di questo intervento strategico per la città. Questo traguardo rappresenta infatti una importante vittoria in termini di dignità sanitaria, per continuare a garantire ai cittadini adeguata assistenza, anche sotto il profilo dell’efficacia ed efficienza delle prestazioni per tutti gli utenti dello “Spaziani”, che comprendono non solo i cittadini di Frosinone ma anche tante persone provenienti da tutto il Basso Lazio e dalla regioni limitrofe”.