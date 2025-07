Cassino, cocaina in una pizzeria: in azione i cani antidroga

I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, nel corso di un servizio finalizzato al controllo economico

del territorio e, in particolare, al contrasto del “lavoro nero” nell’area della movida di Cassino, hanno fatto

accesso presso una pizzeria del centro cittadino, individuando un quantitativo rilevante di sostanza stupefacente

del tipo cocaina, sottoposta a sequestro.

Le indagini della Guardia di Finanza

Ad insospettire i finanzieri del Gruppo di Cassino è stato il comportamento di un soggetto appostato all’esterno

del locale, che osservava con insistenza l’interno della pizzeria e, nel contempo, una delle dipendenti che,

visibilmente agitata, mostrava atteggiamenti anomali e circospetti.

Tali elementi hanno indotto i militari a eseguire una perquisizione dei locali della pizzeria e a richiedere l’intervento delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia, al fine di ricercare sostanza stupefacente eventualmente occultata.

Grazie al fiuto infallibile dei cani antidroga Gingo e Jessy, all’interno del locale adibito a cucina è stato rinvenuto

un borsellino da donna, al cui interno erano presenti 4 involucri contenenti sostanza stupefacente, del tipo cocaina, per un peso complessivo di 36 grammi.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e la dipendente è stata deferita, in stato di libertà, alla

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino per il reato di cui di cui all’art. 73, comma 1, del D.P.R.

309/1990.

L’attività svolta si inserisce nell’ambito dell’impegno profuso dalla Guardia di Finanza per la prevenzione e il

contrasto dei traffici illeciti nella città di Cassino, in aderenza alle misure definite in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e nel corso delle riunioni tecniche di coordinamento convocate dalla Questura di Frosinone.

Il presente comunicato viene effettuato in ossequio al d.lgs. 106/2006, come modificato dal d.lgs. 188/2021 – nel

rispetto del diritto della persona sottoposta a indagini/imputato, da ritenersi non colpevole fino a sentenza

definitiva -, in quanto ricorrono “specifiche ragioni di interesse pubblico che lo giustificano” per la particolare

rilevanza pubblica dei fatti oggetto degli accertamenti e per le esigenze costituzionalmente tutelate connesse al

diritto all’informazione, al fine di fornire notizie in modo trasparente e rispettoso dei diritti degli indagati e delle

parti offese.

Foto di repertorio