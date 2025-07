Tragedia sul lavoro a Roma: morto un operaio di 61 anni

Roma – Ennesima tragedia sul lavoro nel quartiere Tuscolano nel tardo pomeriggio di ieri, 16 luglio 2025: morto un operaio di 61 anni.

Un operaio di 61 anni è caduto da un camion mentre stava effettuando un intervento di manutenzione elettrica: purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare, nonostante la corsa in ospedale.

Il messaggio di cordoglio di Roma Capitale

“Esprimo il più profondo cordoglio, a nome mio e dell’Amministrazione di Roma Capitale, per la tragica scomparsa dell’operaio deceduto dopo una caduta dal mezzo con il quale sembra stesse effettuando un intervento di manutenzione elettrica in zona Ponte Lungo. Seguirò con attenzione l’evolversi delle indagini da parte delle autorità competenti sulla dinamica dell’incidente, ma non c’è dubbio che accanto al dolore c’è la rabbia per un fenomeno che non trova tregua.

Non mi rassegno: la sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere una priorità assoluta e un impegno concreto, quotidiano, condiviso da istituzioni, imprese e società civile. Ogni morte sul lavoro è una ferita per l’intera comunità.

Roma Capitale continuerà a fare la propria parte per rafforzare ogni azione utile alla prevenzione, alla formazione e al controllo, affinché tragedie come questa non si ripetano più, ma serve un impegno straordinario, anche in termini di risorse, da parte di tutti i livelli istituzionali per fermare la strage.

Alla sua famiglia, ai colleghi e a tutte le persone a lui care va il nostro pensiero commosso e la nostra vicinanza in questo momento di grande dolore”.

A dichiararlo è Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma capitale.

