Uno dei più significativi attrattori turistici del territorio di Colle San Magno, soprattutto legato al settore del turismo della montagna, dei sentieri e dei cammini, torna a risplendere in tutta la sua bellezza e funzionalità.

Colle San Magno, completati i lavori di riqualificazione del Rifugio Pozzacone: le dichiarazioni e i dettagli

Grazie alle opportunità e ai fondi a disposizione del Bando Borghi del Ministero della Cultura, il Comune di Colle San Magno ha completato i lavori di riqualificazione del Rifugio Pozzacone.

Il Rifugio si trova sul versante ovest di monte Cairo, a circa 1300 mt di altitudine e da sempre è tappa imprescindibile dell’anello escursionistico che collega Colle San magno alla vetta della montagna.

“Un investimento importante – ha detto il sindaco Valentina Cambone – che rientra in una visione più ampia di rilancio del nostro borgo attraverso la fruibilità e la realizzazione di una rete di percorsi, strutture e servizi capaci di attrarre visitatori e offrire nuove opportunità per la comunità locale. Un luogo che torna a vivere, nel cuore della nostra montagna”.

“Ancora un volta – ha concluso il sindaco Cambone – concretizziamo un obiettivo grazie al Bando Borghi a testimonianza che quando abbiamo deciso di investire in questa opportunità abbiamo fatto una scelta vincente. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione del progetto di sistemazione del Rifugio. E un grazie particolare a tutta la mia squadra di amministratori: non mi stancherò mai di ribadire come ogni risultato è un risultato di squadra”.