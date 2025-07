Estate a Roma, tutti gli eventi dal 18 al 24 luglio

Numerose le proposte culturali di Patrimonio in Comune, il programma di incontri che accompagna cittadini e visitatori alla scoperta dei tesori di Roma.

Una serie di aperture straordinarie interesserà alcuni importanti siti della città. Venerdì 18 luglio sarà accessibile il Camminamento delle Mura Aureliane di via Campania a partire da Porta Pinciana, caratterizzato da due maestosi ordini di arcate del V secolo. Ingresso da via Campania, fronte civico 31. Il sito non è accessibile a persone con difficoltà motorie.

Sabato 19 luglio un’apertura speciale riguarderà il secentesco Fontanone dell’Acqua Paola al Gianicolo e il retrostante giardino, cui si accede attraverso una scalinata e da dove si può godere una magnifica vista panoramica sulla città. Ingresso in via Garibaldi, 30.

L’acqua di Roma di nuovo protagonista, domenica 20 luglio, con l’apertura speciale dei Trofei di Mario, grande struttura che occupa la parte più alta dell’Esquilino e che fungeva da monumentale fontana, costruita per volontà di Alessandro Severo. Con l’occasione si potrà ammirare da vicino anche l’affascinante Porta Magica, o Porta Alchemica, con la sua storia avvolta nella leggenda. Ingresso da piazza Vittorio Emanuele, lato via Carlo Alberto.

Tutte le attività sono gratuite con ingresso a tariffazione vigente (gratuito con Roma MIC Card); apertura dalle 9.30 alle 13.30, ultimo ingresso alle 13.00. Guide specializzate accoglieranno i visitatori fornendo, in italiano e in inglese, brevi approfondimenti sui siti e la loro storia.

Ancora le Mura urbane, nel tratto da Porta Maggiore a Santa Croce in Gerusalemme, al centro di un itinerario in calendario venerdì 18 luglio alle 17.00 (in italiano) e alle 18.00 (in inglese). Appuntamento in piazza di Porta Maggiore, lato interno della porta. Attività gratuita con prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti.

L’Ara Pacis in punta di matita: un laboratorio per adulti dedicato all’osservazione e al disegno dal vero, sull’esempio degli artisti che Dal Grand Tour al Giubileo si sono ispirati alle opere più celebri del mondo antico, è in calendario sabato 19 luglio alle 17.00 al Museo dell’Ara Pacis. Attività gratuita con pagamento del biglietto d’ingresso al museo a tariffazione vigente. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 26 partecipanti.

Doppia scelta, mercoledì 23 luglio, nell’ambito del ciclo Passeggiate Romane. Alle 9.30, un itinerario tra storia e campagna romana alla scoperta del Bastione Ardeatino, fortezza cinquecentesca su viale di Porta Ardeatina, lungo un percorso costellato di frammenti architettonici. Appuntamento al termine di via Lucio Fabio Cilone. Attività gratuita con ingresso a tariffazione vigente (gratuito con Roma MIC Card), non adatta a persone con difficoltà motorie. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti.

Alle 19.00, invece, apre al pubblico la Porta del Popolo, il monumentale accesso al centro storico, patrimonio dell’Umanità e Sito UNESCO di Roma. La visita, accompagnata da interprete LIS, conduce fino alla terrazza panoramica, con un affaccio privilegiato sul Tridente. Appuntamento in piazza del Popolo 11 D, nei pressi del fornice di sinistra della Porta. Attività gratuita per tutti ma non adatta a persone con difficoltà motorie. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti.

L’evoluzione urbana del Foro di Cesare e del Foro di Traiano dall’antichità a oggi, passando per le demolizioni del quartiere Alessandrino, è il focus della visita in programma giovedì 24 luglio alle 17.00. Appuntamento alla biglietteria dell’area archeologica dei Fori Imperiali in piazza Madonna di Loreto, presso la Colonna di Traiano. L’attività fa parte del ciclo aMICi, visite gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti.

Per i più piccoli e le loro famiglie, sabato 19 luglio alle 10.00 al Museo di Casal de’ Pazzi, il laboratorio Oltre le differenze: storie di radici comuni, migrazioni e incontri racconta storie possibili di accoglienza e integrazione tra le specie nel Pleistocene. Attività e ingresso gratuiti per tutti con prenotazione obbligatoria allo 060608, per un massimo di 26 partecipanti tra adulti e bambine e bambini 6-10 anni.

Per il ciclo aMICi Kids, attività gratuite riservate ai possessori di Roma MIC Card, martedì 22 luglio alle 10.00 al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina c’è La Repubblica dei piccoli, speciale gioco dell’oca ispirato ai protagonisti del Risorgimento e alle eroiche imprese di Garibaldi. Prenotazione obbligatoria allo 060608 per un massimo di 12 bambine e bambini 6-12 anni più accompagnatori.

Proseguono i laboratori estivi al Museo Napoleonico. Giovedì 24 luglio alle 10.00, la parola d’ordine è Fantasia al potere! In vacanza coi Bonaparte, per scoprire storie e personaggi lontani nel tempo. Prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 8 bambine e bambini 6-12 anni più accompagnatori.

Il programma potrebbe subire delle variazioni. Per tutti gli eventi, visite e incontri, info e prenotazioni allo 060608 (attivo tutti i giorni ore 9.00-19.00). www.museiincomuneroma.it; www.sovraintendenzaroma.it

