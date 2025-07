Tivoli Città Cardioprotetta: installati otto defibrillatori in città

L’Amministrazione comunale ha installato otto defibrillatori DAE in punti strategici e ad alta frequentazione del territorio: da piazze a scuole, da vie centrali a punti nevralgici. È una rete concreta e diffusa di dispositivi salvavita accessibili a tutti. Con soli 5 minuti si può salvare una vita.

Tivoli Città Cardioprotetta: i dettagli

Ogni anno in Italia circa 70.000 persone sono colpite da arresto cardiaco improvviso. Un terzo di questi casi avviene in luoghi pubblici: intervenire nei primissimi minuti può aumentare la probabilità di sopravvivenza fino al 70%.

La tecnologia non basta se non affiancata a una comunità formata e consapevole. Nei prossimi mesi, il Comune promuoverà corsi di formazione gratuiti per il corretto utilizzo del DAE, in collaborazione con gli enti competenti, con un’attenzione particolare verso le scuole. L’obiettivo è costruire una cittadinanza preparata a intervenire in casi di emergenza.