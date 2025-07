Anagni, operaio precipita dal tetto di un capannone

Anagni – Paura nella mattinata di oggi, 15 luglio 2025, in provincia di Frosinone: un operaio è precipitato dal tetto di un capannone.

Paura ad Anagni per un operaio: ecco cosa è successo

Stando alle prime informazioni del caso, un uomo è precipitato per diversi metri dal tetto di un capannone in Località Casarene. Il giovane operaio sarebbe rimasto ferito ma, per fortuna, non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto il personale del 118, che ha provveduto a trasportare il ragazzo presso l’ospedale di Colleferro, i Carabinieri e lo Spresal della ASL Frosinone, per tutti gli accertamenti del caso. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio