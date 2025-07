Colleferro – Divieto di transito tra via dei Caduti del ’38 e via degli Ontani: ecco quando.

I dettagli

“E’ istituito il divieto di transito causa rifacimento manto stradale in Via Latina, nelle giornate del 17 e del 18 luglio 2025 dalle ore 6.00 a termine lavori, previsto per le ore 18.00, nel tratto compreso tra Via Caduti del ‘38 e Via degli Ontani, ad eccezione di mezzi pesanti e bus.

E’ data facoltà al personale della Polizia Locale, nella gestione dei servizi di viabilità, apporre ulteriori obblighi e/o modificazioni a quanto ordinato, a seconda delle valutate necessità”, è quanto pubblicato dall’amministrazione Comunale.

Per maggiori dettagli si rimanda al portale del Comune di Colleferro

