Frosinone, uso non essenziale di acqua potabile: l’ordinanza

È stata pubblicata sull’albo pretorio, al link https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=70098&CSRF=2004ee689b70c6c5c969c21b4f7706df, l’ordinanza, firmata dal Sindaco Riccardo Mastrangeli, che vieta l’uso non essenziale della fornitura idrica potabile.

L’ordinanza

Al fine di garantire una fornitura adeguata dell’acqua potabile, così come evidenziato dallo stesso gestore, si è reso quindi necessario il provvedimento per vietarne gli utilizzi impropri.

È stata quindi emessa l’ordinanza con divieto, fino al 22 settembre 2025, di utilizzare le acque potabili destinate al consumo umano e fornite con la rete idrica comunale: per irrigare, in ambito domestico, gli orti e/o i giardini e/o i prati; per riempire, in ambito domestico, le piscine o altre tipologie di vasche destinate ad uso ludico e/o ricreativo; per il lavaggio, in ambito domestico, degli autoveicoli.

La mancata osservanza dei divieti sopra indicati è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.