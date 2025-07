Tragedia in vacanza: muore un bimbo di soli cinque mesi

Tragedia nella notte in Puglia: muore un bimbo di soli cinque mesi della provincia di Frosinone.

Tragedia senza fine in vacanza: lutto in provincia di Frosinone

Stando a quanto riportato dal Messaggero, un bimbo di soli cinque mesi è deceduto all’ospedale di Brindisi, dove è stato ricoverato la scorsa notte.

Il piccolo stava dormendo insieme ai genitori, originari della provincia di Frosinone e in Puglia per vacanza, quando il padre di sarebbe accorto che non respirava più e avrebbe allertato i soccorsi. Vano ogni tentativo di soccorso.

La Procura di Brindisi ha disposto l’autopsia: l’ipotesi più accreditata sarebbe quella della morte naturale.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

La nostra Redazione si stringe al dolore dei familiari e dei cari del piccolo.

Foto di repertorio