Roma – Questa mattina, 14 luglio 2025, alle ore 4.30 circa, la Sala Operativa ha inviato la squadra 4A in Via Aurelia, per presenza di monossido di carbonio presso un hotel.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto anche il CRRC per i rilevamenti strumentali, Capo turno e funzionario di servizio. Sono state interessate 44 stanze su 46, evacuati in via precauzionale 96 ospiti. Il totale delle persone ricoverate sono 6, più un operatore del 118.

Al momento la situazione è sotto controllo e si sta provvedendo al sequestro della caldaia della struttura. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio