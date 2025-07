Roma, prodotti alimentari scaduti sequestrati in negozi a Corviale

I Carabinieri della Stazione Roma Trullo, con il supporto di altri militari della Compagnia Roma Casilina e dei Carabinieri del Nas di Roma, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Corviale, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati in genere, seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I controlli

Durante l’attività, particolare attenzione è stata rivolta ai controlli presso alcune attività commerciali della zona, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno sanzionato in via amministrativa, con una multa da 6mila euro, il titolare di un negozio di alimentari, perché è stata accertata al suo interno la vendita di alimenti scaduti, privi di informazioni in lingua italiana e la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo HACCP, sequestrando 110 confezioni di alimenti privi di etichetta e 42 confezioni di alimenti scaduti.

Un secondo esercizio commerciale è stato sanzionato con una multa da 1500 euro e sequestrati 55kg di carne priva di tracciabilità. Il titolare è stato diffidato a regolarizzare entro 30 giorni l’etichettatura degli alimenti.

Durante il servizio, sono state identificate 67 persone e controllato 42 veicoli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.