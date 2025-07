Colleferro – Nella serata dell’11 luglio, si è svolta un’intensa attività di controllo straordinario del territorio promossa in sinergia tra gli agenti della Polizia di Stato e la Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Roma.

Controlli straordinari a Colleferro: oltre 140 persone identificate, elevate diverse sanzioni. I dettagli

L’operazione, finalizzata a garantire maggiore sicurezza stradale e presidio del territorio, ha interessato diverse arterie del comune avendo come focus l’area della Movida Colleferrina.

Nel corso del servizio, sono state identificate 148 persone e controllati 70 veicoli.

Tutti i conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti alcolemici grazie all’utilizzo di precursori e apparati Alcoltest, risultati fondamentali per garantire l’idoneità alla guida. In tutti i casi i test hanno dato “esito negativo”, confermando l’assenza di alterazioni da alcol alla guida.

Nonostante il comportamento corretto in merito alla guida in stato di ebbrezza, sono state comunque elevate 12 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada a vario titolo, principalmente riconducibili alla mancata osservanza dell’obbligo di indossare la cintura di sicurezza da parte di alcuni conducenti.

Foto di repertorio

