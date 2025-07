Incendio tra Roma Tiburtina e Settebagni: treni in tilt

Dalle ore 14:00 circa di oggi, 12 luglio 2025, i Vigili del Fuoco di Roma sono impegnati con due squadre VVF e un’autobotte per incendio sterpaglie, in prossimità della linea ferroviaria tra Roma Tiburtina e Settebagni, in Via Salaria Km 13.

Roma Tiburtina e Settebagni, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Personale DOS sul posto per coordinare le operazioni di spegnimento.

Circolazione sospesa e treni in ritardo: l’avviso di RFI

“Dalle ore 16:10 sulla linea Convenzionale Roma – Firenze la circolazione ferroviaria è tornata regolare tra Roma Tiburtina e Settebagni.

Resta sospesa la linea Alta Velocità tra Roma Tiburtina e Settebagni per consentire le operazioni dei Vigili del Fuoco a seguito di un incendio che sta interessando la zona.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni Alta Velocità potranno essere instradati su linee convenzionali. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potranno subire rallentamenti fino a 90 minuti, limitazioni e cancellazioni”, è quanto si legge dal portale di RFI.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio