Roma, incidente sul Grande Raccordo Anulare: traffico in tilt

Roma – Sul Grande Raccordo Anulare il traffico è temporaneamente rallentato sulla carreggiata interna a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 35, in prossimità dell’uscita per l’Autostrada A24.

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un veicolo. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.

