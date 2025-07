Cassino, aggredisce due medici al pronto soccorso: arrestato

Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Cassino, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo, domiciliato a Cassino e regolare sul territorio nazionale, resosi responsabile di una violenta aggressione ai danni di due medici in servizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Santa Scolastica”.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dai militari operanti, l’uomo – che si trovava in attesa di essere visitato – ha improvvisamente dato in escandescenze, colpendo ripetutamente con calci e pugni un medico in quel momento impegnato nell’attività di triage. Un secondo sanitario, intervenuto per tentare di riportare la calma, è stato anch’egli aggredito. L’intervento tempestivo del personale ospedaliero e dei Carabinieri ha permesso di bloccare il soggetto, evitando conseguenze peggiori.

I due medici aggrediti hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 30 e 1 giorno dai sanitari del medesimo nosocomio.

Il cittadino uzbeko è stato tratto in arresto per i reati di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, ed è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Cassino, in attesa della convalida.

Il Gip ha accolto la richiesta di convalida dell’arresto formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino mentre non ha accolto la richiesta circa l’adozione della misura cautelare personale per l’incensuratezza dell’indagato. Il Gip ha disposto la celebrazione del giudizio con il rito abbreviato richiesto dalla difesa dell’indagato.

Nel corso del giudizio l’indagato potrà far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p..