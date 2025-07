Roma. Segnalazione su YouPol mette in salvo una bimba: la storia

Roma – Viveva in casa con il papà ed un suo “collega” in affari, circondata da rifiuti e droga. Una bambina di 9 anni è stata tratta in salvo dalla Polizia di Stato, che ha arrestato i due uomini, ora gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Tutta la storia

Tutto è iniziato da una segnalazione giunta in forma anonima sull’App YouPol, che segnalava la presenza, in un’abitazione di via Camassi, di una bambina costretta a vivere in condizioni igienico-sanitarie precarie.

Era notte fonda quando due equipaggi dei Distretti Casilino e Prenestino sono intervenuti sul posto. Appena si sono trovati sull’uscio di casa, hanno constatato la presenza di un uomo che dormiva sul pavimento, avvolto da un odore acre tra rifiuti organici ed indumenti buttati alla rinfusa.

Nel salone, non lontano da lui, una bambina di soli 9 anni riposava, apparentemente serena, su un divano.

Gli agenti si sono divisi subito su due fronti. Mentre uno di loro si prendeva cura della piccola, gli altri hanno avviato i dovuti accertamenti di polizia. Cercando tra gli indumenti e l’immondizia sparsi per le stanze e negli scatoloni, si sono resi conto che l’esalazione di rifiuti si confondeva con un inconfondibile odore di hashish. Disseminati tra le camere, buttati alla rinfusa insieme ai vestiti in tutte le stanze, tra pavimento, cassetti, borse, scatoloni e perfino nella lavatrice, hanno trovato 2 kg di droga, già suddivisa in buste e panetti. Due di questi erano nascosti tra le stesse lenzuola in cui era avvolta la bambina.

Per i due uomini con cui la piccola viveva è scattato immediatamente l’arresto, per entrambi convalidato dall’Autorità giudiziaria.

La bimba, le cui condizioni di salute sono state accertate dal personale sanitario inviato sul posto dalla Sala Operativa della Questura, è stata affidata, d’intesa con la Procura della Repubblica, ad una struttura di accoglienza per minori.

Per completezza si precisa che per gli indagati vige il principio della presunzione di innocenza fino ad accertamento definitivo con sentenza di condanna.