Fiuggi, l’ingegnere Cocco è stato scarcerato: il messaggio del Sindaco

Fiuggi – Il sindaco Alioska Baccarini conferma ufficialmente la notizia ed è felicissimo di annunciare la scarcerazione dell’ingegner Maurizio Cocco avvenuta nelle prime ore del pomeriggio di ieri, 9 luglio 2025.

La dichiarazione stampa del Sindaco di Fiuggi

Una notizia lieta che è giunta direttamente dalla moglie Assunta Giorgilli, la quale, con la voce spezzata dalla gioia e interrotta più volte dalla grande emozione, ha voluto informare e ringraziare il primo cittadino.

“A titolo personale, a nome dell’Amministrazione comunale e della nostra Comunità – ha commentato Alioska Baccarini – non posso che esprimere gioia nell’apprendere la scarcerazione di Maurizio Cocco, nostro concittadino, da tempo “incredibilmente” detenuto in Costa d’Avorio.

Per il momento mi sento soltanto di condividere la gioia con questa famiglia, molto provata da una vicenda davvero surreale. Per questi motivi – dopo tanto dolore – credo sia doveroso lasciare ai familiari il giusto rispetto e il giusto spazio per godere di questo felice momento privato, fortemente emotivo.

Speriamo vivamente di poter presto riabbracciare Maurizio non appena le sue condizioni di salute glielo consentiranno!!!”.

Foto di repertorio