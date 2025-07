Roma – Cammina scalzo sul Raccordo Anulare, in evidente stato di alterazione: 40enne messo in salvo dalla Polizia Locale.

La vicenda: “Non è il primo caso”

Intorno alle ore 15.00 di oggi, una pattuglia dell’unità Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale ha notato sul Grande Raccordo Anulare, carreggiata interna all’altezza di via di Tor Bella Monaca, un uomo di 40 anni che, a piedi nudi e in evidente stato di alterazione, percorreva la corsia a destra del tratto autostradale, in modo barcollante, attentando alla sua e altrui incolumità, oltreché con grave pericolo per la sicurezza stradale.

Gli agenti intervenuti lo hanno subito messo in sicurezza e hanno chiamato il personale medico per le cure sanitarie del caso. Sopraggiunta in ausilio anche una volante della Polstrada, l’uomo, in preda a crisi di pianto e in stato allucinatorio, è stato affidato al personale del 118 e trasportato presso il Policlinico di Tor Vergata per ulteriori accertamenti rispetto al suo stato di salute.

L’episodio ha destato sospetti negli operanti, i quali, dalle prime informazioni assunte, hanno appreso che questo avvenimento non sarebbe il primo, ma ci sono stati diversi casi simili, di persone in stato di evidente alterazione psico-fisica, che sarebbero state avvistate a piedi sul Grande Raccordo Anulare, aspetto che sarà approfondito dalla Polizia Locale, al fine di risalire a eventuali connessioni tra loro, con legami a traffici illegali di sostanze che spingono queste persone a comportamenti pericolosi e devianti.