Roma Capitale informa che la Polizia Locale ha predisposto un rafforzamento dei servizi di viabilità in vista delle modifiche alla circolazione stradale che avverranno a partire da domani in zona Eur.

Roma, modifiche al traffico in zona Eur: i dettagli

Nei giorni 10 e 11 luglio 2025 in viale Asia, presso il Centro Congressi “La Nuvola” si svolgerà una conferenza che prevede la presenza di autorità istituzionali e di numerose delegazioni di paesi esteri. Questo ha richiesto una serie di modifiche al traffico.

Dalle ore 06.00 del 10 luglio 2025 a cessate esigenze dell’11 luglio 2025 verranno istituite le seguenti discipline di traffico:



VIA CRISTOFORO COLOMBO

DIVIETO DI TRANSITO da largo Giuseppe Pella alle rampe del viadotto della Magliana su entrambe le carreggiate comprese le complanari;

DIVIETO DI TRANSITO ad eccezione dei mezzi ATAC e COTRAL da piazzale 25 marzo 1957 a viale dell’Umanesimo in direzione centro;

DIVIETO DI TRANSITO con eccezione del traffico locale da viale dell’Umanesimo a viale Africa;

DIVIETO DI TRANSITO da viale Africa a largo Pella.

Obbligo di uscita verso il viadotto della Magliana per il traffico proveniente dal Centro Città.

Dalle ore 00.01 del 10 luglio 2025 fino alle ore 23.59 dell’11 luglio 2025 all’interno dell’area il cui perimetro è delimitato dalle seguenti strade: via delle Tre Fontane, viale dell’Industria, viale della Pittura, viale dell’Arte, viale della Musica, via dell’Architettura, largo Edmondo Bernacca, via del Poggio Laurentino, viale America (tratto da via dell’Arte a largo Pella), via Cristoforo Colombo da largo Pella al ponte con via delle Tre Fontane, si istituisce:

il divieto assoluto di transito per i veicoli che trasportano merci pericolose (armi, esplosivi, combustibili);

il divieto di transito per tutti gli autocarri.

Dalle ore 18.00 dell’8 luglio sino a cessate esigenze dell’11 luglio 2025 sono adottate restrizioni alla sosta e alla fermata dei veicoli nell’area circostante il centro congressi “La Nuvola”.

Ulteriori informazioni saranno disponibili al seguente indirizzo:

https://roma.luceverde.it/articles/piattaforma-4dc8701c-4ebd-472f-aa6d-0e1455792bc5-2763425

