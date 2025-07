Oggi, 9 luglio 2025, alle ore 16.00, sono oltre 100 gli interventi effettuati dal personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma, tra questi oltre 20 ancora in corso di svolgimento.

Incendi a Roma e provincia, oltre 100 gli interventi dei Vigili del Fuoco nella giornata di oggi

La tipologia e per lo più legata agli incendi boschivi e incendi di sterpaglie; tra i più rilevanti quello scoppiato in via dell’Arrone, a Roma, in cui sono impegnate 3 Aps, un’autobotte e il Dos (Direttore operazioni di spegnimento). Nessuna persona risulta essere coinvolta.

Grosso incendio di sterpaglie che i pompieri hanno da poco estinto, a sud della provincia di Roma, in prossimità del comune di Ardea, dove sono state impegnate 5 squadre dei vigili di fuoco di terra.

Incendio di colture e sterpaglie in corso a Castelnuovo di Porto, dove sono impegnate due squadre di terra più il Dos; nessuna persona risulta essere stata coinvolta.

Foto di repertorio