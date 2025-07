Roma – Esplosione distributore in via dei Gordiani, in zona Prenestino: c’è una vittima.

Roma, esplosione via dei Gordiani: muore l’ispettore dell’Eni rimasto ferito. La tragedia nella notte

C’è purtroppo una vittima dell’esplosione avvenuta in un distributore di carburanti in via dei Gordiani: si tratta di Claudio Ercoli, ispettore Eni. L’uomo era ricoverato da giorni all’ospedale Sant’Eugenio: aveva riportato ustioni sul 55% del corpo.

A nulla sono serviti gli sforzi dei medici: le sue condizioni erano troppo gravi.

Il decesso sarebbe avvenuto nella notte a causa di uno choc termico irreversibile.

Foto di repertorio dell’esplosione di via dei Gordiani