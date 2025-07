“Questa mattina ho ricevuto le dimissioni dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Fausto Servadio. Una decisione personale che accolgo con rispetto, consapevole dell’impegno e della dedizione che Fausto ha dimostrato nel corso del suo mandato.

Desidero ringraziarlo sinceramente per il contributo importante che ha dato all’Amministrazione, in particolare per il lavoro svolto nella gestione e nell’avvio dei progetti legati al PNRR. Si tratta di iniziative strategiche per il nostro territorio, che continueranno regolarmente il loro percorso, come previsto. Gli interventi programmati rimangono confermati, e saranno portati avanti con determinazione e responsabilità, nell’interesse della nostra comunità.

Ci tengo a rassicurare i cittadini: la macchina amministrativa resta solida e operativa e non ci saranno ripercussioni sull’attuazione dei progetti in corso né sull’efficacia dell’azione amministrativa.

Ringrazio ancora Fausto Servadio per il prezioso lavoro svolto al servizio della nostra città” – Così in una nota stampa il sindaco di Velletri, Ascanio Cascella.