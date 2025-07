Valmontone – Gravissimo incidente nella serata di ieri, 8 luglio 2025, su via Casilina: coinvolti tre veicoli, due auto e una moto. Eliambulanza sul posto.

Valmontone, grave incidente sulla Casilina: eliambulanza sul posto nella serata di ieri

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, nella serata di ieri si è verificato un grave incidente sulla via Casilina nel territorio comunale di Valmontone. Il ferito più grave sarebbe il motociclista, per cui è stato allertato l’elisoccorso. Ferite anche le altre persone coinvolte, trasportate quindi in ospedale.

Come comunicato dall’Amministrazione Comunale di Valmontone, la strada è rimasta chiusa per diverse ore. Sul posto i soccorsi e le Forze dell’Ordine, che ora dovranno ricostruire quanto realmente accaduto. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio