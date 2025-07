Roma, anziano si allontana da casa e non riesce più a trovare la strada del ritorno

Roma – Anziano si allontana da casa senza riuscire più a trovare la strada del ritorno: rintracciato e assistito dalla Polizia Locale.

La vicenda a lieto fine

Ieri mattina, una pattuglia del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, è stata allertata da una donna, visibilmente preoccupata, per l’allontanamento del padre, un uomo di 81 anni, uscito di casa da diverse ore senza fare più ritorno. L’uomo soffriva di una grave patologia per la quale era necessario rintracciarlo il prima possibile.

Grazie ad alcune indicazioni fornite dalla cittadina, gli agenti sono riusciti a localizzarlo in breve tempo in via Siculiana, dove l’anziano, affaticato ma in buone condizioni, è stato fatto sedere presso una vicina attività commerciale, rifocillato e tranquillizzato dagli operanti, in attesa dell’arrivo della figlia subito avvisata.

Giunta sul posto la donna ha potuto così riabbracciare il padre, ringraziando sentitamente gli operanti per il loro intervento rapido ed efficace.

Foto di repertorio