Spaccio a Palestrina: arrestate tre persone nel weekend

I Carabinieri della Compagnia di Palestrina, nell’ambito dei controlli svolti lo scorso fine settimana durante la movida, hanno arrestato 3 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, che hanno concentrato i loro sforzi nell’area denominata “Scacciati”, hanno sorpreso un 32enne tunisino che, alla loro vista, si era poco prima disfatto di 3 grammi di cocaina tentando poi di sfuggire al controllo. Dopo un’attenta perquisizione, venivano inoltre rinvenuti 830 euro in contanti occultati in un muro situato nella sua immediata disponibilità.

I controlli sono poi proseguiti nel pomeriggio di domenica, quando a essere arrestati sono stati un 35enne albanese e una 32enne romena, sorpresi a bordo di un’auto a noleggio in transito in via degli Olmi. I Carabinieri, insospettiti dal veicolo, procedevano a un controllo di iniziativa rinvenendo nella loro disponibilità 40 grammi di cocaina e 390 euro in contanti.

Nell’ambito dei medesimi controlli è anche stato denunciato un 46enne italiano per detenzione di stupefacente oltre la modica quantità; sono state segnalate alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti 3 persone; sono state elevate 5 sanzioni al codice della strada e, in totale, sono stati sottoposti a controllo 34 veicoli e 56 persone.

I tre arrestati sono stati convalidati dal GIP del Tribunale di Tivoli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.