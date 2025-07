Trenitalia, lavori sulla rete: modifiche alla circolazione anche nella tratta Roma-Cassino

Per lavori di manutenzione sulla rete – programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) – il 9, 10, 11 e 15 luglio la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale di Trenitalia potrà subire modifiche.

Nelle mattine del 9, 11 e 15 luglio – per lavori nella stazione di Roma Casilina – alcuni treni delle linee FL4 Roma – Albano Laziale/Frascati/Velletri, FL6 Roma – Cassino, FL7 Roma – Napoli e FL8 Roma – Nettuno potranno subire cancellazioni, limitazioni e variazioni. Previste corse con bus tra le stazioni di Roma Termini e Campoleone, Roma Termini e Pomezia, Roma Termini e Cisterna di Latina, Roma Termini e Torricola, Roma Termini e Ciampino, Roma Termini e Frosinone, Roma Termini e Isernia e Roma Termini e Campobasso.

Nelle mattine del 9 e 10 luglio – per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma Ostiense – alcuni treni Leonardo express e delle linee FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto, FL3 Roma – Viterbo, FL5 Roma – Civitavecchia e Vigna Clara – Roma Ostiense potranno subire cancellazioni, limitazioni e variazioni

Il 9 luglio previsto servizio bus tra Roma Termini e Roma Aurelia, Roma Termini e Fiumicino Aeroporto.

Il 10 luglio istituito servizio bus tra Roma Termini e Roma Aurelia e tra Cesano e Viterbo.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

