Roma – 19 sequestri tra amministrativi e penali per un totale di oltre 800 pezzi, sono stati eseguiti dai gruppi speciali del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, nelle aree del centro.

Roma, turista statunitense riesce a riprendere l’aereo grazie alla Polizia Locale: la vicenda

Gli uomini del gruppo S.P.E. (Sicurezza Pubblica Emergenziale) nel corso delle operazioni di contrasto al degrado urbano hanno anche prestato ausilio ad un cittadino statunitense, originario della California, cui era stato sottratto uno zaino in pelle con all’interno valori ed effetti personali tra cui il passaporto, indispensabile per il rientro negli U.S.A.

A seguito di un’indagine lampo, che ha previsto l’acquisizione dei filmati delle telecamere ed il continuo monitoraggio della traccia del localizzatore GPS, che si trovava occultato all’interno dello zaino, l’autore del furto, che aveva fatto perdere le proprie tracce all’ingresso della fermata metro Ottaviano, veniva dai caschi bianchi raggiunto in zona Termini, dove tra via Giovanni Amendola e Via Manin tentava di rivendere gli oggetti in precedenza rubati. Riconosciuto dalla vittima ed inchiodato dai filmati delle telecamere, per l’uomo di 56 anni è scattato il fermo.

Leggermente più complicato è stato il recupero del passaporto. Messo davanti alla scelta di un accusa per furto o per ricettazione, l’indagato, consapevole della differenza di pena edittale a causa dei suoi numerosi precedenti specifici, ha immediatamente indicato agli agenti il luogo ove si era disfatto dei documenti del turista straniero: una cassetta postale.

Previo intervento di Poste Italiane, il passaporto è stato riconsegnato al turista straniero il quale nella giornata odierna ha potuto prendere il volo previsto per il rientro negli U.S.A., non prima di aver ringraziato gli agenti operanti, congratulandosi con loro per l’efficenza della Polizia Locale di Roma Capitale dallo stesso definita “extraordinary”.

Foto di repertorio

