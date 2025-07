Fiumicino, incendio in un’isola ecologica: colonna di fumo nero sprigionata dalle fiamme

Dalle ore 8:30 circa di oggi, 7 luglio 2025, i Vigili del Fuoco stanno intervenendo in via della Corona Boreale a Fiumicino con diverse squadre, tra cui n.6 APS,2 autobotti, carro schiuma, carro autoprotettori, in presenza del capo turno e del funzionario di guardia per l’incendio di un’isola ecologica.

Fiumicino, in fiamme un’isola ecologica: intervengono i Vigili del Fuoco

Nessuna persona è rimasta coinvolta; il fuoco ha completamente distrutto la struttura e recato disagi alle aree circostanti e al traffico veicolare, a causa di una densa colonna di fumo nero sprigionata dalle fiamme.

Al momento non si conosce la natura dell’incendio. Potrebbero seguire aggiornamenti.