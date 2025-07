ASD Majorettes Baton Twirler: 25 Anni di Passione Celebrati al Campionato Europeo di Monza dalla provincia di Frosinone. I dettagli sull’evento.

ASD Majorettes Baton Twirler: 25 Anni di Passione Celebrati al Campionato Europeo di Monza, complimenti ragazze!

Dal 3 al 6 luglio 2025, l’Opiquad Arena di Monza ha ospitato il XX° European Majorettes Sport Championship, un evento di rilievo internazionale che ha visto la partecipazione di oltre 4.500 atlete provenienti da 11 nazioni europee, tra cui 20 gruppi italiani.

Tra questi ultimi l’ASD Majorettes Baton Twirler ha segnato un traguardo storico con la prima partecipazione europea a pochi giorni dal 25° anniversario dalla nascita del gruppo.

Così l’ASD Majorettes Baton Twirlers ha trasformato una piccolo gruppo locale in un percorso di crescita e successo, culminato nella qualificazione al Campionato Europeo grazie ai risultati ottenuti nel Campionato Italiano di aprile.

Tre le categorie presentate a Monza: baton flag junior e mini mix junior eseguita da Sofia Lisi, Sofia Meryen Genovesi, Chiara Savone, Benedetta Belli, Greta De Magistris ed Emma Velocci e duo pom pon cadets eseguita da Anastasia Genovesi e Marica Savo sostenute in ogni momento dal prezioso aiuto di Sara Reali.

L’ esperienza a Monza è stata descritta dal gruppo come un’emozione fortissima, un palcoscenico immenso per una realtà che, in soli tre anni dalla prima competizione, è riuscita a partecipare ad un evento di tale spessore.

Le atlete hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con formazioni provenienti da tutta Europa, un’occasione preziosa per imparare e crescere.

Il Campionato Europeo ha rappresentato non solo una competizione, ma anche una celebrazione della disciplina e del talento che animano il mondo delle majorettes. La partecipazione dell’ASD Majorettes Baton Twirlers a questo evento ha sottolineato l’importanza di credere nei propri sogni e di lavorare con passione per realizzarli.

Orgogliose le insegnanti Mara Gesuale e Sara Gesuale che da anni guidano il gruppo con passione e dedizione.

Concludendo la loro avventura europea, il gruppo ha espresso gratitudine verso le atlete, gli accompagnatori e tutti coloro che hanno sostenuto il loro percorso, sia in presenza che da casa. Un’esperienza che ha rafforzato lo spirito di squadra e ha posto le basi per future sfide e successi.