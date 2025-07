A1 – Chiusa per una notte la stazione di Valmontone: info e dettagli.

Tutto quello che c’è da sapere

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’avanzamento dei lavori per l’installazione delle barriere antirumore, nell’ambito del risanamento acustico del Comune di Valmontone, dalle 22:00 di mercoledì 9 alle 5:00 di giovedì 10 luglio, sarà chiusa la stazione di Valmontone, in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Colleferro.

Foto di repertorio